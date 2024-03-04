دراسات المشروع 16شهرا.. أسامة ربيع يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع ازدواج قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قلق المصريين على القناة طبيعي، مشيرا إلى أن الأحداث الجارية في البحر الأحمر، هي من صدرت القلق، إضافة إلى مشروع ازدواج قناة السويس.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن هناك دراسة جدوى حول مشروع ازدواج هيئة قناة السويس، مؤكدا أن الدراسة تشير إلى تواجد زيادة في نمو التجارة العالمية سنويا بنسبة 5.3 %، وبالتالي تزداد أعداد السفن التي تعبر من المجرى الملاحي.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الدراسات الخاصة بالمشروع ستأخذ وقتا حوالي 16 شهرا، مؤكدا أن مشروع الازدواج الكامل الملاحي في قناة السويس تحت الدراسة، متابعا أننا نعمل على الزيادة المتوقعة في التجارة العالمية.