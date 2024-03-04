عنده طموح بطريقة غبية.. البلوجر أحمد كريم: نفسي أكون زي محمد رمضان

استضافت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، البلوجر أحمد كريم.

ورد البلوجر أحمد كريم، على سؤال الإعلامية نهال طايل، "شايف مستقبلك في السوشيال ميديا"، ليرد قائلا: "في التليفزيون إن شاء الله.. وسعيت للتمثيل كتير جدا، واشتركت في ورش تمثيل ومعاهد.. لكن بعد الفشل في تجربة التمثيل اتجهت للسوشيال ميديا ولم أجد أي صعوبة".".

وأضافت: "نفسي أكون زي محمد رمضان عنده طموح بطريقة غبية"، لافتا: "الناس بتشوف الفنان بيشتغل مع نجوم عكس البلوجر، وأنا أتابع فنانيين ولا أتابع أي بلوجر لأن الفنانين كلهم نجوم".