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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عنده طموح بطريقة غبية.. البلوجر أحمد كريم: نفسي أكون زي محمد رمضان

البلوجر أحمد كريم
البلوجر أحمد كريم

استضافت الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، البلوجر أحمد كريم.

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البلوجر أحمد كريم: اتجهت للسوشيال ميديا بعد الفشل في التمثيل.. فيديو

ورد البلوجر أحمد كريم، على سؤال الإعلامية نهال طايل، "شايف مستقبلك في السوشيال ميديا"، ليرد قائلا: "في التليفزيون إن شاء الله.. وسعيت للتمثيل كتير جدا، واشتركت في ورش تمثيل ومعاهد.. لكن بعد الفشل في تجربة التمثيل اتجهت للسوشيال ميديا ولم أجد أي صعوبة".".

 

وأضافت: "نفسي أكون زي محمد رمضان عنده طموح بطريقة غبية"، لافتا: "الناس بتشوف الفنان بيشتغل مع نجوم عكس البلوجر، وأنا أتابع فنانيين ولا أتابع أي بلوجر لأن الفنانين كلهم نجوم".

البلوجر أحمد كريم الإعلامية نهال طايل السوشيال ميديا محمد رمضان

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