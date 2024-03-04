إسرائيل تستدعي سفيرها لدى الأمم المتحدة

استدعت إسرائيل اليوم الاثنين سفيرها لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لإجراء مشاورات.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": " لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة إلى إسرائيل لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس المعلومات عن الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من أكتوبر".

زعم جيش الاحتلال أن في وقت سابق أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وظفت أكثر من 450 شخصا ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.