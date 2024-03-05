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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب: والدي بكى بعد وفاة عبد الحليم حافظ

الموسيقار محمد عبد
الموسيقار محمد عبد الوهاب

أكد محمد محمد عبد الوهاب نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب، أنه لم أسعى للغناء، معلقا “ماينفعش أغني بعد والدي الراحل، فكنت دائما أسعى للتركيز في عملي".

 

وقال محمد محمد عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن والدي كنت أعتبره صديقي ومعلمي الذي يعلمني، وكان بمثابة أبن، وليس والد فقط.

 

وتابع نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب، أنه رأيت والدي يبكي مرتين في حياته، مؤكدا أنه في المرة الأولى بعد وفاه والدته، وكان عندها يبكي بحرقة، لأنها كانت أغلى إنسانة لديه، وفي المرة الثانية عندما توفي عبد الحليم حافظ، لأنه كان يعتبره أبنه الروحي.

الموسيقار محمد عبد الوهاب الغناء برنامج “مع خيري” عبد الحليم حافظ عمل

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