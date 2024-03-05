أحفاد محمد عبد الوهاب: هدفنا إحياء التراث الخاص بالموسيقار الراحل بكل الطرق

أكدت زينب أباظة، حفيدة الموسيقار محمد عبد الوهاب، أن تقدير الشعب المصري والشعوب العربية هو أكبر تكريم للموسيقار محمد عبد الوهاب، مشيرا إلى أنه أشعر بالفخر بعد التكريمات التي حصل عليها.

وقالت زينب أباظة، خلال لقاء لها لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن جدي كان لديه فكر متفتح للموسيقى التي كانت موجودة، خلال العصور الحديثة، حتى أنه أسمعته “أغاني مايكل جاكسون”.

فيما تابعت ياسمينا محمد محمد عبد الوهاب، حفيدة الموسيقار محمد عبد الوهاب أنه عاصرت جدي لمدة 12 عاما، مشيرة إلى أنه ىكان يحب التجمعات العائلية، مشيرة إلى أنه فقدت إحساس العائلة بعد رحيل جدي.

وأشارت ياسمينا محمد عبد الوهاب إلى أن هدفنا الفترة القادمة إحياء التراث الخاص بمحمد عبد الوهاب بكل الطرق.

