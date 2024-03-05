نهائي كأس مصر| خطة الأهلي لتعويض الغيابات أمام الزمالك.. ناقد رياضي يوضح

أكد عبد الحكيم أبو علم، الناقد الرياضي، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، فرض السرية على تدريبات الفريق، خاصة قبل لقاء نهائي كأس مصر أمام الزمالك، مشيرا إلى أن غيابات النادي الأهلي ستكون مؤثرة، خاصة بعد إصابة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وقال عبد الحكيم أبو علم، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إن النادي الأهلي لديه غيابات أخرى منها محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، مؤكدا أن محمود كهربا سيكون متواجدا ضمن بعثة النادي الأهلي؛ لتعويض غياب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وأضاف الناقد الرياضي، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد محاضرة مطولة مع لاعبي الفريق، خاصة أن نادي الزمالك انضمت له صفقات جديدة، ومدير فني جديد، مؤكدا أن كولر حذر من خطورة لاعبي فريق الزمالك، خاصة في مركز تحت رأس الحربة وصناع اللعب، وأبرزهم شيكابالا، وعبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو.