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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة جريئة.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري

نشرت ماهي المصري، ابنة الفنان ماجد المصري، صورة جديدة لها في أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت ابنة ماجد المصري بإطلالة مثيرة للجدل، مرتدية فستانا ضيقا باللون الأبيض يكشف عن قوامها الرشيق.

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واختارت ابنة ماجد المصري، تسريحة شعر بسيطة دون وضع أي نوع من الإكسسوارات، حيث تركت الشعر منسدلا أعلى الكتف.

ومن الناحية الجمالية، فهي تميل إلى المكياج الصارخ، حيث اختارت اللون البينك في الشفاه مع البلاشر على الوجنتين، مع تحديد العين بالكحل الأسود.

ابنة ماجد المصري 
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إطلالة جريئة.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

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