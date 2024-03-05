حزام غريب .. أصالة تبرز رشاقتها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة أصالة، صورا جديدة من البحرين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت أصالة بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانا أنيقا باللون الأبيض ذات الأكمام الواسعة وصيحة الأوف شولدر، ووضعت في الخصر حزاما حديديا غريبا باللون البني يكشف عن قوامها الرشيق من تصميم karikor jabotain.

واستكملت أصالة إطلالتها بارتداء المجوهرات الأنيقة، المعتمدة على الأقراط الطويلة في الأذن، مع الأساور الجذابة في اليد.

وعن تسريحة الشعر، خطفت أصالة الأنظار بتسريحة شعر جذابة، حيث وضعت بعض الخصلات للخلف والبعض الآخر على الكتفين.

ومن الناحية الجمالية، أختارت أصالة محمد الحداد خبير التجميل الشهير لوضع اللمسات الجمالية الناعمة، ففضلت اللون البني في الشفاه مع الايشادو البني مع الهايلايتر الجذاب والكحل الأسود لإبراز جمال العين.