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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤلف جودر: لدينا تحد كبير وهو كيفية جذب الشباب نحو ألف ليلة وليلة

جودر
جودر

كشف أنور عبد المغيث مؤلف مسلسل جودر، تفاصيل وكواليس تأليف المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال. 

 

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 وقال أنور عبد المغيث في حواره  في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" لدينا تحدي كبير وهو كيفية جذب الشباب نحو الف ليلة وليلة".

 

وأضاف أنور عبد المغيث:" هل نمتلك في التراث الشعبي مثل رواية ألف ليلة وليلة القدرة على جذب الشباب للتفاعل مع قضايا اجتماعية وسياسية خاصة بالف ليلة وليلة".

 

وتابع انور عبد المغيث:"  التشويق هو اللعب على منطقة الشغف لمعرفة ماذا بعد، وألف ليلة وليلة تتجاوز الأزمنة".

 

واكمل انور عبد المغيث:" يتم تناول الف ليلة وليلة في جودر بشكل مختلف، ومسلسل جودر يعتبر أول ألف ليلة وليلة تلام رواية ألف ليلة وليلة الأصلية".

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