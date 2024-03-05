مؤلف جودر: لدينا تحد كبير وهو كيفية جذب الشباب نحو ألف ليلة وليلة

كشف أنور عبد المغيث مؤلف مسلسل جودر، تفاصيل وكواليس تأليف المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال.

وقال أنور عبد المغيث في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" لدينا تحدي كبير وهو كيفية جذب الشباب نحو الف ليلة وليلة".

وأضاف أنور عبد المغيث:" هل نمتلك في التراث الشعبي مثل رواية ألف ليلة وليلة القدرة على جذب الشباب للتفاعل مع قضايا اجتماعية وسياسية خاصة بالف ليلة وليلة".

وتابع انور عبد المغيث:" التشويق هو اللعب على منطقة الشغف لمعرفة ماذا بعد، وألف ليلة وليلة تتجاوز الأزمنة".

واكمل انور عبد المغيث:" يتم تناول الف ليلة وليلة في جودر بشكل مختلف، ومسلسل جودر يعتبر أول ألف ليلة وليلة تلام رواية ألف ليلة وليلة الأصلية".