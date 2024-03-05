رئيس مركز الفرافرة يشهد فعاليات الملتقى الأول لعرض الفرص الاستثمارية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، الملتقى الأول للمستثمرين بالمركز وذلك بحضور مكثف من المستثمرين والشعبيين والتنفيذين المعنيين بالموضوع، بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وذلك تطبيقا لرؤية مصر 2030 لدفع الاستثمار و تذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع اليات لتيسير الإجراءات وإيجاد طرق فعالة للتواصل حيث إنتهى الملتقي بتدشين عدد من المبادرات و الموافقة على البدء في إجراءات تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية على أرض المركز.





وخلال فعاليات الملتقي تم بحث جميع القضايا التى من شأنها تدعم منظومة الاستثمار فى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بالفرافرة و الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ على أرض المركز، كما تم مناقشة آليات توفير مستلزمات الطاقة "شمسية – كهربائية – ديزل – رياح"، توفير السولار والمواد البترولية، توفير الاسمدة للمستثمرين ، مقترح إنشاء مجمع للخدمات في المناطق الاستثمارية المختلفة، بحث آليه لتنظيم شبكة الطرق الداخلية المؤدية للمشاريع الاستثمارية ، وضع آليه لتحصيل الرسوم الحكومية لتراخيص الأبار والمشاريع بالمركز، إنشاء مكتب لخدمة المستثمرين ، بحث مقترح تقديم الخدمات وتحديد مواعيد المقابلات الكترونياً، مقترح توفيق أوضاع الحائزين الفعليين للاراضي الزراعية، بحث مقترح آليه سداد المتأخرات أو جدولتها.



كما تم استعراض كافة المقومات التى يوفرها المركز و الامتيازات التى يتم منحها للمستثمرين بجانب مناقشة المعوقات التى تحول دون إستكمال المشروعات الاستثمارية وبحث آليات حلها.





وعلي هامش الملتقي قام ممثلي البنوك، وشركات الطاقة الشمسية، ووزارة الري، وخدمات الميكنة الزراعية وجهاز تحسين الأراضي بعرض الخدمات المقدمة للمستثمرين كما، وتم فتح باب المناقشة، لعرض جميع الموضوعات التي تهدف لجذب المستثمرين الجادين وفتح افاق جديدة للتنمية علي ارض المركز، وطرح المستثمرون عدد من التساؤلات الخاصة بقطاعات الكهرباء والزراعة والآثار والري والتراخيص وغيرها وقام المسؤولون بالاجابة عليها.