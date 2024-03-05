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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طيار يتحول إلى طبيب نساء في منتصف رحلة جوية| كيف؟

طيار يتحول إلى طبيب
طيار يتحول إلى طبيب نساء في منتصف رحلة جوية

أصبح طيار بطلاً مفاجئًا بعد أن غادر قمرة القيادة في منتصف رحلة جوية ليقوم بدور طبيب النساء مع إحدى الراكبات التي كانت حامل.

ترك طيار على متن طائرة VietJet قمرة القيادة واتجه إلى الركاب بعدما دخلت امرأة حامل في المخاض على متن طائرته أثناء الرحلة من تايبيه في تايوان إلى بانكوك في تايلاند.

حمام الطائرة

نجح الطيار جاكارين سارانراكسكول البالغ من العمر 18 عاما والأب لطفل، في ولادة الطفل  بأمان بعد أن أبلغه طاقم الطائرة بحالة الطوارئ التي تجري في أحد حمامات الطائرة، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

حينها، كان سارانراكسكول يقود الطائرة، لكنه تركها في يد مساعده ليخرج من قمرة القيادة ويهتم بالوضع حيث ظل بجانبها وساعدها على ولادة الطفل بأمان بينما كانت الطائرة على ارتفاع آلاف الأقدام في الهواء.

وفور هبوط الطائرة، استقبل المُسعفين المرأة وطفلها وأطلق طاقم الطائرة على الطفل لقب "سكاي" نسبة إلى مكان ولادته.

طيار قمرة القيادة منتصف رحلة جوية طبيب النساء امرأة حامل

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