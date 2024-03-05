ليس من البشر.. مدينة أمريكية تتعرض لغزوٍ عنيف| شاهد

تعرضت مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى غزوٍ عنيف ليس من البشر؛ بل من الأعشاب الضارة التي جرفتها ظروف جوية قاسية.

في الظروف المناسبة، يمكن أن تتراكم الأعشاب الضارة بأعداد كبيرة مما يسبب الكثير من الاضطراب. والآن، في ولاية يوتا، تدفقت الآلاف من الأعشاب الضارة إلى البلدات المحيطة بمدينة جوردن الجنوبية في أعقاب عاصفة ربيعية، مما أدى إلى غمر الطرق وممتلكات المواطنين بها.

الشوك الروسي

وتتشكل الأعشاب الضارة كجزء من نبات يعرف باسم الشوك الروسي. وبمجرد أن تنضج النباتات وتجفف، ينفصل الجزء الكثيف ويتدحرج مع الريح لتفريق بذورها.

وحملت الرياح القوية آلاف النباتات المجففة إلى جوردن الجنوبية، حيث شكلت أكواما يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار (10 أقدام) في بعض الحالات.

وشهدت ولاية يوتا سرعة رياح تصل إلى 65 ميلاً في الساعة مما ساعد على جلب الأعشاب الضارة. ويقوم عمال المدينة بعملية تنظيف كبيرة للأعشاب الضارة لتطهير الطرق والأرصفة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها ولاية أمريكية لهذه الأعشاب الضارة، بل أنه بولاية واشنطن في عام 2020، غمرت الأعشاب الضارة الطرقات وتُركت السيارات مهجورة على الطريق السريع.

TUMBLEWEED WARNING in Pahrump! Ryan Muccio video. pic.twitter.com/5k67F6RoGy — Kevin Janison (@KevinJanison) March 2, 2024