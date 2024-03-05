تحذير يغير موازين الكون.. وصول الطاقة الشمسية للحد الأقصى في 2024|ماذا سيحدث؟

مرحلة خطيرة للشمس.. على الرغم من أنه لم يكن من المتوقع في البداية حدوث ذلك حتى العام المقبل، إلا أن الشمس قد دخلت بالفعل المرحلة الأكثر نشاطًا وخطورة من دورتها الشمسية التي تبلغ 11 عامًا تقريبًا، والمعروفة باسم الحد الأقصى للطاقة الشمسية.

دراسة العواصف الشمسية

العواصف الشمسية المتكررة كانت محل دراسة العلماء، وخلال فترة الذروة الشمسية، يزداد عدد البقع الشمسية ذات الألوان الداكنة التي تتخلل سطح الشمس بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، فإنها تطلق عواصف شمسية أكثر تكرارا وقوة، وبعضها يمكن أن يصطدم بالأرض، مما يسبب انقطاع الراديو والشفق القطبي المذهل.

سبب هذا الارتفاع في النشاط هو أن خطوط المجال المغناطيسي للشمس أصبحت أكثر تشابكًا. ولكن في مرحلة ما خلال الذروة الشمسية، تنقطع خطوط المجال المغناطيسي هذه، مما يؤدي إلى الانعكاس الكلي للأقطاب المغناطيسية للنجم.

ويتبادل القطبان المغناطيسيان الجنوبي والشمالي أماكنهما. بعد ذلك، تبدأ الشمس بالهدوء وتصل في النهاية إلى الحد الأدنى للطاقة الشمسية، حيث تختفي البقع الشمسية والعواصف الشمسية بشكل شبه كامل قبل بدء الدورة التالية.

الدورة الشمسية 25

ووفقا لمجلة “لايف ساينس” العلمية، في عام 2019، أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC)، الذي تديره الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، توقعات الدورة الشمسية الحالية (الدورة الشمسية 25)، والتي بدأت في ذلك العام.

جاءت التوقعات، التي أعدتها لجنة من العلماء من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ووكالة ناسا والخدمات البيئية الفضائية الدولية، أن الحد الأقصى الشمسي القادم سيكون مشابهًا في الحجم للحد الأقصى الضعيف نسبيًا للدورة السابقة (الدورة الشمسية 24) ومن المحتمل أن يكون كذلك. لن تصل حتى عام 2025.

ومع ذلك، سرعان ما لاحظ علماء آخرون أن سلوك الشمس الناري تغيّر عن تلك التوقعات. ظهرت البقع الشمسية بشكل متكرر أكثر بكثير مما كان متوقعا وأثارت عواصف شمسية قوية في كثير من الأحيان أكثر مما كان متوقعا.

وفي يونيو الماضي، قال العديد من الباحثين أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية من المرجح أن يبدأ في وقت مبكر.

مقارنة بين الشمس قبل وأثناء الذروة الشمسية

تغير مظهر الشمس بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. بحسب ما أوضح أحد الباحثين وهو سكوت ماكنتوش ، عالم الفيزياء الشمسية ونائب مدير المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي في كولورادو.

مع بدء الدورة الشمسية 25 في عام 2019، اكتشف ماكينتوش وفريقه أن نوعًا غير معروف سابقًا من الشذوذ المغناطيسي، المعروف باسم أحداث فاصل الطاقة الشمسية.

لم يتم أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار من قبل لجنة التنبؤ بالدورة الشمسية 25. لكن في أكتوبر الماضي، كشفت هيئة مراقبة الطاقة الشمسية أن تنبؤات محدثة تشير إلى أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية من المحتمل أن يصل بين يناير وأكتوبر من هذا العام.