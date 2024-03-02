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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كيف سينتهي العالم؟.. توقعات العلماء حول مصير الشمس

كيف سينتهي العالم؟..
كيف سينتهي العالم؟.. هذا ما توقعه العلماء عن مصير الشمس

من تطور الذكاء الاصطناعي إلى الحرب النووية الشاملة يبدو أن هناك قائمة لا نهاية لها تقريبًا من الأشياء التي قد تسبب نهاية العالم. 

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ستبدأ الشمس بالتحول إلى عملاق أحمر حيث ينفد منها الهيليوم وتبدأ في التوسع والتبرد. 

وفي غضون حوالي 5 إلى 5.5 مليار سنة من الآن، ستتوسع الشمس لتصبح عملاقًا أحمر أكبر بـ 100 مرة من الآن مع تحذيرات من السيطرة علي الوضع. 

وقال الدكتور إدوارد بلومر، كبير علماء الفلك في مرصد جرينتش الملكي: “ درجة حرارة سطح الأرض ستعني أن الغلاف الجوي سوف يتطاير، وسوف تغلي المحيطات، والأرض التي ستبقى في أحسن الأحوال ستكون عبارة عن كرة من الصخور الميتة المتفجرة بالإشعاع"ولن تنجو الكواكب الخارجية حيث سيتعرض كل من المريخ والمشتري وزحل للحرارة الشديدة للعملاق الأحمر المتنامي.

وإذا كبرت الشمس بدرجة كافية فإنها يمكن أن تحترق من خلال عملية تسمى "التبخر الضوئي"، حيث تعمل الانبعاثات النجمية على تجريد الغازات المحيطة بها.

ويبلغ قطر الشمس حاليًا حوالي 865000 ميل (1.4 مليون كيلومتر) لكن عندما يصبح عملاقًا أحمر، فمن الممكن أن يتضخم إلى أكثر من 200 مرة هذا الحجم، ليصل إلى 186 مليون ميل (300 مليون كيلومتر) في القطر.

 

 

 

الذكاء الاصطناعي الحرب النووية نهاية العالم الشمس عملاق أحمر الهيليوم

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