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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بالبحيرة

المركبات النيلية
المركبات النيلية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمراجعة المعديات النهرية العاملة بنطاق قرى الضهرية و نكلا العنب و ششت الأنعام و الشعيرة،  قليشيان وكفر الشيخ مخلوف .

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كما قامت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة ورشيد بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على التزام أصحاب المعديات بكافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

البحيرة الدكتورة نهال بلبع الوحدات المحلية الوحده المحلية مراجعة المعديات النهرية نائب محافظ البحيرة نائب محافظ

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