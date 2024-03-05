حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بمراجعة المعديات النهرية العاملة بنطاق قرى الضهرية و نكلا العنب و ششت الأنعام و الشعيرة، قليشيان وكفر الشيخ مخلوف .

كما قامت الوحدات المحلية بمركزى كوم حمادة ورشيد بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها تضمنت تلك الحملات فحص المعديات من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بكافة الشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة.

وشددت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على التزام أصحاب المعديات بكافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة وتحميل الأعداد المقررة وكذا توعية المواطنين بضرورة إتباع قواعد السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.