اليوم.. نظر دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحامي، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين.



وطالب بشير بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024 والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.