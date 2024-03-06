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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. نظر دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحامي، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين.

وطالب بشير بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024  والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.

المحامين

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