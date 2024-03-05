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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلاش افتكاسات.. طبيب يقدم 3 نصائح مهمة للاستفادة من الصيام

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور خالد يونس، رئيس أقسام الباطنة بالمركز القومي للبحوث، إن الصيام له العديد من الفوائد سواء للأصحاء أو المرضى، حيث يحتاج المريض جلسة مناقشة مع طبيبه لتحديد مواعيد تلقي العلاج ومعرفة هل يمكن له الصيام أم لا.
 

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" نبعد عن الافتكاسات"

وأضاف “يونس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أنه من المهم تناول أطعمة طبيعية و اختيار الأطعمة المفيدة وقت الإفطار حتى يستفيد الشخص من الصيام.

 

وحذر الدكتور خالد يونس، رئيس أقسام الباطنة بالمركز القومي للبحوث مرضى الكبد من تناول الكثير من البروتينات والدهون الغير صحية، معقبًا :" نبعد عن الافتكاسات".

الصيام القومي للبحوث مرضى الكبد إكسترا نيوز توك شو صدى البلد

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