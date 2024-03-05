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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الانتهاء من أعمال تطوير "أب تاون" والمنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر في يونيو المقبل

صدى البلد

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، منطقة " أب تاون " والمنطقة الصناعية، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والتطوير الجارية بالمنطقتين، ورافقه خلال الجولة مسئولو المرافق ومتابعة المنطقة الصناعية والطرق بالجهاز، وإدارتي الإزالات والنظافة بالقطاعين الشمالي والغربي.

وقال رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، إنه يجرى تنفيذ أعمال طرق ومرافق باستثمارات ضخمة لاستكمال أعمال التنمية والتطوير بتلك المناطق، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق، مرحلة ثانية ( طبقة أساس – mco - طبقة أسفلتية )، لاتجاه واحد فقط  بمنطقة الحارات الرئيسية للطريقين   a&e-j، ويخدم منطقة أب تاون (ي 1)، ويربطها بالمحور الخدمي الثاني ٤٨ / ١٠١ بطول حوالي ١٠ كم، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من المشروع خلال شهر يونيو من العام الجاري.

وتابع النجار أعمال تنفيذ المرافق والطرق بمشروع ٢٧٠ فدانا بالمنطقة الصناعية، وقال: "إن هذا المشروع يتوافق مع اهتمام القيادة السياسية بالاستثمار في الصناعة، وسيوفر للمستثمرين قطع أراض صناعية بنشاطات مختلفة".

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو ٨٤ مليون جنيه، وبلغت نسب إنجاز المشروع نحو ٩٥٪؜، مشيراً إلى أنه جارٍ الاستلام الابتدائي للمشروع.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات فى أقرب وقت ممكن مع تقديم برنامج زمنى مكثف.

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