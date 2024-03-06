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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدستورية تحتفل بيوم الوفاء لجميع قضاتها .. اليوم

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

أعلن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا تحديد اليوم 6 مارس في الانعقاد الأول للمحكمة يوما للوفاء لكل قاضى عمل بالمحكمة الدستورية والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام.

قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة باعتبارها صرحا قضائيا شامخا تمثل الحصن الأمن للدستور من خلال احكامها التى أرست الكثير من المبادئ الدستورية.

رحب المستشار بولس فهمى فى كلمته بالاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بالحضور موجها لهم التحية والتقدير على تلبية الدعوى لحضور الاحتفالية في أحد محارب العدالة، وأحد صروح القضاء الشامخ في مصر.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية أعدت كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء المحكمة التي تباشر الرقابة على دستورية لقوانين واللوائح والتي أكدت بأحكامها على صون الدستور واحترامه.

أوضح أن هذا الكتاب يتضمن كافة الأحكام الدستورية الصادرة من المحكمة والتي تمثل مبادئ دستورية تطرقت لكافة المجالات في شتى مناحي الحياة فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين والذى تم ترجمته الى للغة الإنجليزية.

أعلن المستشار بولس فهمى بأن المحكمة تتشرف بإهداء أول نسخة رسمية من كتابها الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يحرص دائما على تقديم كل الدعم لقضاة مصر.

وأعدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، والذى صدر عن موسوعة "الثقافة القانونية" بهيئة الكتاب ويقع في 444 صفحة حيث تم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت مقدمة الكتاب التي كتبها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة أقامت- ومن قبلها المحكمة العليا- صرحا كبيرا من الأحكام القضائية الدستورية والتي تعد من مفاخر القضاء الدستوري العالمي.

وأشار المستشار بولس فهمى في المقدمة بأن المحكمة تبوأت مركزا مرموقا بين كبريات المحاكم الدستورية في العالم، فأصدرت أحكاما تحمي الحريات والحقوق بمختلف أنواعها وتقسيماتها.

وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة، صرح بأن المؤتمر يُعقد بمناسبة الاحتفال بـ"ملامح القضاء الدستوري المصري".

وأشار ان الرقابة الدستورية على القوانين تمثل جزء ملهم للشعوب حيث أن  القضاء الدستورى لا يباشر رقابته فقط على ما نصت عليه التشريعات ولكن تتطرق الى سد الفراغ التشريعى ان وجد.

وفى ختام الكلمة تقدم المستشار بولس فهمى بالشكر الى كل من اسهم بجهده في إيداع الاحكام التي أسست مادة الكتاب عبر سنوات عديدة اتسمت بالتجرد والحيدة.

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