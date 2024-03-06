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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بقـ.تل اللواء اليمني حسن العبيدي

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم محاكمة 5 متهمين بقضية قتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة فضلًا عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بمقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، داخل مسكنه، في شارع العشرين بمنطقة فيصل، التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ بتاريخ 18 الجاري لمديرية أمن الجيزة من شخص يمني الجنسية بعثوره على جثة شقيقه بداخل شقته، وبعثرة محتوياتها حال تردده عليه لعدم تجاوبه معه منذ يومين سابقين.

اللواء حسن العبيدي المسؤول العسكري اليمني جنايات الجيزة

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