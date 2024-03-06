النطق بالحكم في قضية مقـ.ـتل شخص على يد صاحب جراج وعامل .. اليوم

تصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم، حكمها فى قضية محاكمة صاحب جراج وعامل لاتهامهما بقتل شخص، أثر نشوب مشادة كلاميه بينهما، تطورت لمشاجرة .

أحال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية المتهمان وهما «أحمد ك أ» ٣٧ سنة صاحب جراج و«محمد م ع» عامل إلى محكمة الجنايات لأنهما قتلا المجني عليه «محمد ح ج» بغير سبق إصرار ولا ترصد وإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهم أشهر المتهم الأول سلاحًا أبيض عبارة عن «سكين» وطعن المجنى عليه طعنة فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

في وقت سابق تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بإشارة من مستشفى ناصر العام بوصول «محمد ح ج» جثة هامدة إثر عدة طعنات.