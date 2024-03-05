الاتحاد العربي للقضاء الإداري يختتم اليوم دورته التدريبية الأولى

يختتم الاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، المؤتمر التدريبي الأول، والذى جاء بعنوان “دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية”.

وعقدت الدورة التدريبية الأولى بفندق الماريوت بالقاهرة.

وتعد هذه الدورة هي أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وذلك في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد، وتوطيد الصلات فيما بينهم، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، بحضور ممثلين عن 13 دولة عربية من قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد.