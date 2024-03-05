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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيلو اللحمة 300 جنيه.. الزراعة: الأسعار بالمعارض مخفضة بنسبة 20 لـ50%

سعيد صالح، مستشار
سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المعارض والمنافذ

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف على المعارض والمنافذ، إن الدولة اتخذت عدة قرارات استباقية خلال الفترة الماضية، وذلك لمحاربة الغلاء، متابعا: مبادرة خير مزارعنا لأهلينا تعنى بضخ كميات كبيرة من السلع.

وأضاف "سعيد صالح"،  خلال حواره  ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المنافذ منتشرة في كافة المحافظات، وخاصة المحافظات الحدودية، متابعا: التخفيضات تبدأ من 20% وحتى 50%.

واسترسل: اللحوم البلدي متوفرة بسعر 300 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى توفير الأرز بـ 27.5 جنيه، والسكر بـ 27 جنيه والبصل بـ 10 جنيهات، وغيرهم من السلع والأسماك.

وأكمل: وفرنا أوزان صغيرة داخل المنافذ، وذلك وفقا لاحتياجات وقدرات المواطن، منوها بأن المعارض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، ويفتح أبوابه من الـ 10 صباحا وحتى الـ 10 مساء.

ولفت إلى أن المعارض توفير ياميش رمضان والتمور بكافة الأنواع، بالإضافة إلى توفير الفاكهة.
 

الزراعة محاربة الغلاء المحافظات الحدودية اللحوم البلدي الأرز الاسماك

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