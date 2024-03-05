قومي المرأة يستكمل ندوات برنامج الإرشاد الأسري و التنشئة المتوازنة بمغاغة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الجهود والأنشطة والفعاليات والمبادرات التي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في العديد من المجالات على مدار الفترة الماضية والتي استهدفت تقديم الدعم والرعاية للسيدات والفتيات في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وغيرها، وإدماجها في خطط الدولة للتنمية.

من جانبها ، استعرضت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا، جهود المجلس خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ سلسلة من الندوات لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة خلال الفترة من 24 وحتى 26 فبراير الماضي بمركز مغاغة بعدد من القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (البلاعزتين- ابو بشت- منشأة نيازي- شم القبلية- بني خلف-أحمد يونس- شم البحرية - شيحه- بني خالد-شارونه- جزيرة شارونه -عباد شارونه) حيث تم استهداف عدد 653 من السيدات والرجال.

كما أضافت أن الندوات تناولت الحديث عن أهمية المشورة قبل الزواج وأهمية الكشف الطبي قبل الزواج والتغذية السليمة للأم والطفل وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل وتطوره، وتعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن ١٥١١٥و ذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة .