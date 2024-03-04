عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.. محافظ المنيا يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

محافظ المنيا مع وفد
محافظ المنيا مع وفد حقوق الإنسان

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مكتبه، وذلك في إطار متابعة تنفيذ فعاليات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، ونجلاء حمدى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وداليا محمد مسئول وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

أكد محافظ المنيا أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

محافظ المنيا يشيد بجهود الدولة في تمكين ودمج ذوي الإعاقة.. صور

محافظ المنيا: تعيين 468 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري

وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين حيث حظت المنيا بتنفيذ ٣٢٠٩ مشروعات فى ١٩٢ قرية بنطاق ٥ مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لخدمة ٣ ملايين مواطن وإدراج ١٠٢ قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و٥٠٠ ألف مواطن، إلى جانب إقامة مشروعات قومية على أرض المحافظة أهمها مشروعات قطاع الصحة حيث تم  إنشاء وتشغيل ٣ مستشفيات ديرمواس وملوى وسمالوط.

وأوضح أنه تم إقامة ٥ مستشفيات بنسب تنفيذ مرتفعة ضمن حياة كريمة، كما تم تطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى اهتمام المحافظة بتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء ١٧ محطة معالجة و١٧٨ محطة رفع صرف صحي و٣٥ محطة مياه في قرى حياة كريمة.

ونوه بأنه فى مجال التعليم تم دخول ٢٥ مدرسة الخدمة هذا العام، وإنشاء وإحلال وتجديد ٢١٣ مدرسة ضمن قرى حياة كريمة.

وفيما يتعلق بملف تطوير العشوائيات لفت إلى انه تم تطوير عشش محفوظ وإنشاء مدينة العمال لتوفير سكن آمن والذي يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمي للفئات الأكثر احتياجًا.

ونوه بأنه فى قطاع التموين، تم إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة و توفيرها خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا والتوسع فى إقامة المنافذ على مستوى مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ اهتمام الدولة والقيادة السياسية بفئة ذوي الهمم ضمن “رؤية مصر 2030”، وفى ظل الجمهورية الجديدة حيث تم إنشاء وحدة الإعاقة بالمحافظة لتقديم الخدمات لهذه الفئة تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم، كما تم إنشاء نادى متحدى الإعاقة بمدينة المنيا الجديدة مقام على مساحة ١٠ أفدنة  لممارسة الأنشطة والفعاليات الرياضية وتدريب اللاعبين من ذوي الهمم وتوفير بيئة مناسبة تؤهلهم للمشاركة فى بطولات عربية و عالمية.

ومن جهته، أعرب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادته بحفاوة الترحيب، مشيدًا بالتطور الذي لاحظه على أرض المنيا.

وأكد أن الأجندة التنفيذية له تحمل عدة لقاءات وجولات ميدانية داخل المحافظة، وخاصة لجنة الشكاوى المعنية بالتعامل مع شكاوى المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، كما تتضمن أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفئات الأولى بالرعاية القطاع الخاص والاستثماري المجلس القومى لحقوق الإنسان وحدة حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يشيد بجهود الدولة في تمكين ودمج ذوي الإعاقة.. صور

ترشيحاتنا

آخر مهلة شهر يونيو.. قرار من مجلس الوزراء بشأن الأجانب المتواجدين بالبلاد

نهائي كأس مصر| عمرو أديب: قلبي رفرف لما بعثة الزمالك وصلت السعودية

مدى أحقية الورثة الشرعيين في مكافأة نهاية الخدمة.. دار الإفتاء ترد

تحويل رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" لأحمد المرسي إلى عمل سينمائي

ممثل مصر بالأمم المتحدة: هناك دول تكيل بمكيالين بتعليق تمويل الأونروا وتسليح إسرائيل

منه تعترف: اللواء اليمني شقطني من الكورنيش وتحسس جسدي ومبحبش الحرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة العالم.. حمو بيكا يلتقي بـ هنا الزاهد ويوجه رسالة لها

عشان رمضان.. نظام غذائي لمرضى الضغط المنخفض

عبد العزيز مخيون فقط.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء جميل برسوم

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ