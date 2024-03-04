محافظ المنيا: تعيين 468 شابا بالقطاع الخاص والاستثماري

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية العمل بالمحافظة تواصل جهودها للحد من مشكلة البطالة، من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص والاستثماري أو في مجال التدريب أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات.

واستعرض محافظ المنيا تقريرا لمديرية العمل حول جهود المديرية خلال شهر يناير الماضي للعام الحالى.

أوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أنه تم تعيين 468 شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر يناير الماضي.

أكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات العاملة فى الدولة من أجل المضي قدما نحو ضخ المزيد من فرص العمل للشباب فى كافة القطاعات والتى ستعود بالنفع على الدولة وتسهم فى تحقيق المصلحة العامة والحد من مشكلة البطالة.