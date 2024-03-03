وزير التعليم يناقش رسالة دكتوراة بكلية التربية في جامعة المنيا

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على هامش زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه حول : تصور مقترح لإعداد مُعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (Stem) على ضوء خبرات بعض الدول وإمكانية الإفادة منها في مصر.

شهد اللقاء الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، وأحد مشرفي رسالة الدكتواه على الباحثة، وحمدى مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بوزير التربية والتعليم، معبراً عن سعادته بتشريفه لمناقشة الباحثة، وإضافته العلمية القيمة التي تُثري الرسالة العلمية، وتطرق اللقاء حول دور الجامعة في محو الأمية وتعليم الكبار، وعن تطلعات الدولة في هذا المجال، والآليات التي تصمن تحقيق التنمية في المواطن، ودور المناهج الدراسية في إكساب الطلاب المهارات والأدوات اللازمة؛ للوصول إلى مجتمعات قادرة على الحراك التنموي.

وقدم وزير التربية والتعليم شكره لقيادة الجامعة، وعن حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطورات التي تشهدها، ومتمنياً مزيد من النجاحات لتُشارك الجامعة بدورها الحيوي وتلبية احتياجات البناء والتطوير.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور عصام فرحات درع الجامعة لوزير التربية والتعليم؛ تقديراً لجهوده العلمية في العملية التربوية التعليمية بمصر.

