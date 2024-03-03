عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم يناقش رسالة دكتوراة بكلية التربية في جامعة المنيا

وزير التعليم خلال
وزير التعليم خلال مناقشة رسالة دكتوراة

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على  هامش زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه حول : تصور مقترح لإعداد مُعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (Stem) على ضوء خبرات بعض الدول وإمكانية الإفادة منها في مصر.

المنيا: طفرة هائلة فى التعليم ببناء وتجديد 213 مدرسة داخل قرى حياة كريمة

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية سرير مفتاح ضمن مبادرة حياة كريمة

شهد اللقاء الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، وأحد مشرفي رسالة الدكتواه على الباحثة، وحمدى مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بوزير التربية والتعليم، معبراً عن سعادته بتشريفه لمناقشة الباحثة، وإضافته العلمية القيمة التي تُثري الرسالة العلمية، وتطرق اللقاء حول دور الجامعة في محو الأمية وتعليم الكبار، وعن تطلعات الدولة في هذا المجال، والآليات التي تصمن تحقيق التنمية في المواطن، ودور المناهج الدراسية في إكساب الطلاب المهارات والأدوات اللازمة؛ للوصول إلى مجتمعات قادرة على الحراك التنموي.

وقدم وزير التربية والتعليم شكره لقيادة الجامعة، وعن حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتطورات التي تشهدها، ومتمنياً مزيد من النجاحات لتُشارك الجامعة بدورها الحيوي وتلبية احتياجات البناء والتطوير.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور عصام فرحات درع الجامعة لوزير التربية والتعليم؛ تقديراً لجهوده العلمية في العملية التربوية التعليمية بمصر.
 

التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى العلوم والتكنولوجيا المناهج الدراسي المناهج الدراسية قرى حياة كريمة والتكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

مخدتش مليم واحد أتعاب.. مرتضى منصور يعلن استلام جثمان الموسيقار حلمي بكر

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

موضوعات متعلقة

المنيا: طفرة هائلة فى التعليم ببناء وتجديد 213 مدرسة داخل قرى حياة كريمة

وزير التعليم بالمنيا: نسعي لزيادة المدارس التكنولوجيه لتلبية احتياجات سوق العمل.. شاهد

استرداد 292 فدان أملاك دولة وإزالة 80 حالة تعد بالمنيا

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية سرير مفتاح ضمن مبادرة حياة كريمة

ضمن مبادرة الـ"100 مليون" استمرار زراعة أشجار زينة ومثمرة بالمنيا

ضبط 132 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

لتشجيع الابتكار.. المنيا تشهد فعاليات برنامج القيادات الجامعية المصرية الخامس

جامعة المنيا: انطلاق الفوج الثالث من الطلاب الوافدين لزيارة منطقة بني حسن الأثرية|شاهد

ترشيحاتنا

الصور الأولى من مراسم دفن الموسيقار الراحل حلمي بكر

بعد تراجع الأسعار .. سيارات بالسوق المحلي بـ 800 ألف جنيه

أول قرار من نادي الزمالك بعد إلغاء مباراة سوار الغيني في الكونفدرالية

طريقة التقديم للوظائف الخالية بإعلان القوي العاملة

مع قرب حلول شهر رمضان .. جهود مصرية متواصلة بشأن الهدنة في غزة

"الوزاري الخليجي" يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء جاد لوقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان2024.. شاهد كواليس مسلسل "بقينا اتنين" |صور

فستان جريء.. درة تثير الجدل بإطلالة غير معتادة| شاهد

فتحي عبد الوهاب ضد حمادة هلال.. صور من كواليس مسلسل المداح الجزء الرابع

الحزن يخيم على الجميع .. لقطات من جنازة الموسيقار حلمي بكر

فيديو

«أب عزيز وغالي».. محمد رحيم ينعى حلمي بكر| فيديو

حقيقة تغيير التوقيت قبل رمضان .. هل يتم تقديم الساعة 60 دقيقة؟

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

مصطفى كامل وزوجة حلمى بكر أول الحضور لتشييع الجثمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ