المنيا: طفرة هائلة فى التعليم ببناء وتجديد 213 مدرسة داخل قرى حياة كريمة

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا خلال لقائه بالدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال زيارته للمحافظة لاستعراض الإجراءات والقرارات المنظمة للعملية التعليمية ومتابعة انتظام الفصل الدراسى الثانى أنه تم بناء وتجديد 213 مدرسة خلال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" مشيراً أن المنيا لديها 1847 مبنى مدرسى و3274 مدرسة و29484 فصل مدرسى.

ورحب محافظ المنيا بالدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيدًا بجهوده فى تطوير العملية التعليمية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لخلق جيل جديد قادر على تحقيق جوانب التنمية الشاملة والتصدي للتحديات التي تواجه الوطن.

وزير التعليم ومحافظ المنيا



وتابع المحافظ أنه فى ظل الاهتمام بالتعليم الفنى باعتباره أحد سبل التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر المستدامة 2030 هناك 157 مدرسة تعليم فني و 4 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، ويجرى زيادة عددها إلى 9 مدارس، وتحويل عدد من المدارس الفنية الصناعية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

ومن جانبه، أعرب الوزير عن سعادته بتواجده في محافظة المنيا، مؤكدًا حرصه على حضور هذه اللقاءات التي تعزز ضمان تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير على أن أحد أهم أهداف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو تنمية قيم المواطنة والولاء والانتماء، لمواجهة أي أفكار متطرفة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ أنشطة متنوعة في هذا الإطار على مستوى 44 قرية على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللجنة العليا لتنمية الولاء والانتماء والمواطنة.

وقال الوزير إن السياسة العامة للحكومة المصرية قائمة على التكامل بين الوزارات بعضها البعض، مؤكدًا على أهمية تكامل وزارة التربية والتعليم مع وزارات الشباب والرياضة، والثقافة، والأوقاف والكنيسة، والتضامن، لكي تكون هناك حزمة من الأنشطة المتكاملة ينتج عنها مردود ناجح وقوي لتنمية الوعي والولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب.

وأشار الوزير إلى أنه في هذا الصدد، تم إضافة مادة القيم واحترام الآخر في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أيضا على أهمية ممارسة أبنائنا الطلاب للأنشطة من خلال اليوم الرياضي والثقافي والفني وإقامة الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة، فضلًا عن التأكيد على توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة المصرية.