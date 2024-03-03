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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التعليم بالمنيا: نسعي لزيادة المدارس التكنولوجيه لتلبية احتياجات سوق العمل.. شاهد

وزير التعليم بمدارس
وزير التعليم بمدارس المنيا

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم أن الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة والمساهمة في زيادة نسب التشغيل لخريجي هذه المدارس.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا لتفقد عدد من المدارس لمتابعة انضباط سير العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ وانتظام العملية التعليمية والتي استقبله خلالها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والذي أناب الدكتور محمد أبو زيد نائبه لمرافقة الوزير والوفد الذي ضم الدكتور عيد عبد الواحد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومحمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد الوزير مدرسة المنيا الجديدة الرسمية للغات وشهد الوزير حصة التربية الرياضية، موجهاً معلمة التربية الرياضية بشرح أهمية التدريبات الرياضية، ومدى الاستفادة من النشاط الرياضى، وأهمية إدراك الطلاب للتأثير الإيجابي لكل تدريب على الجسم .

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كما تفقد  عدداً من قاعات رياض الأطفال، ومعامل الحاسب الآلى والعلوم وأجرى حوارًا مع الطلاب حول استفادتهم من الدرس، ووجه بإجراء التجارب العملية لمساعدة الطلاب على الفهم وتحقيق أكثر استفادة.

وبمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص الدراسية، اطمأن الوزير على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وحرص على متابعة المستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية، وأثنى الوزير على حضور الطلاب المتميز، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد للطلاب .

وفي إطار حرصه على الاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، توجه الوزير لتفقد مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة المنيا الجديدة، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها ٤٤٧ طالبا وطالبة

شملت الجوله تفقد عدداً من فصول وأقسام المدرسة، ومتابعة انتظام الدراسة بالفصول كما اجرى حوارًا مع عدد من طلاب المدرسة الذين أشادوا بالمدرسة والدور الحيوى والهام الذى تهدف إليه فى تنمية كافة مهاراتهم والجوانب المهنية الخاصة، والتي تؤهلهم للالتحاق بالعمل عقب التخرج.

وحرص الوزير على تفقد معرض مشروعات الطلاب، واستمع الي شرح الطلاب مشروعاتهم والتى تضمنت مشروع إنشاء موقع توظيف ومشروع سلة مهملات تعمل بتقنية كشف الحركة وسرعة الاستجابة وسهولة الفتح تلقائيا، ومشروع قفاز للمعاقين، ومشروع  للرى الالكترونى "Outo Ri" ومشروع حذاء لمساعدة المكفوفين، ومشروع مقوي اشارة للهاتف المحمول، ومشروع نظارة لمساعدة المكفوفين.

وأكد الوزير على جهود الدولة المصرية لدعم التعليم الفنى، لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل باعتباره قاطرة التنمية ولدوره الفعال فى المساهمة فى كافة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

وزير التعليم بمدارس المنيا
وزير التعليم بمدارس المنيا
وزير التعليم بمدارس المنيا
وزير التعليم بمدارس المنيا
وزير التعليم بمدارس المنيا
وزير التعليم بمدارس المنيا
وزير التعليم بمدارس المنيا
وزير التعليم بمدارس المنيا
إحتياجات سوق العمل التخصصات الجديدة التكنولوجيا التطبيقية الجهاز التنفيذي للهيئة العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انتظام العملية التعليمية حصة التربية الرياضية مدير مديرية التربية والتعليم

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