عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد 292 فدان أملاك دولة وإزالة 80 حالة تعد بالمنيا

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجاري للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

 

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية سرير مفتاح ضمن مبادرة حياة كريمة

لتشجيع الابتكار.. المنيا تشهد فعاليات برنامج القيادات الجامعية المصرية الخامس

 

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت عن إزالة 84 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، ففي مركز بني مزار تم إزالة 80 حالة تعد بقريتي (بني صامت - السلام) ، إلى جانب استرداد 292 فدان أملاك دولة، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص.

وفى مركز ملوي، تم استرداد 10 أفدنة خلال حملات التصدي لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي وتم التحفظ على شبكة الري الموجودة داخل الأرض بالإضافة إلى اللورد والمعدات المستخدمة، إلي جانب إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بالظهير الصحراوى الغربي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإزالة كافة التعديات، وتم إزالة أعمال بناء مخالف بالدور العاشر علوى بحى غرب و حالة بناء أخرى بالدور الخامس علوى بحى جنوب وحالة ثالثة بالدور الثامن بشارع عمرو بن العاص بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات البناء المخالف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المرحلة الثانية الوحدات المحلية الظهير الصحراوي الغربي الموجه 22 املاك الدولة الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع حاد بأسعار الذهب خلال الساعات الأخيرة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

تراجعت 20% .. هبوط في أسعار اللحوم بالأسواق

كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

عكس التوقعات.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

بعد تراجع الدولار بقوة.. انهيار جديد يضرب الذهب والجرام يخسر 215 جنيها

2040 جنيها.. هبوط مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

تراجع كبير لجميع الأعيرة.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

اليونيسف تحذر من تعرض مئات الآلاف من أطفال السودان لخطر سوء التغذية

تهاوي الذهب.. سلسلة تراجعات تضرب المعدن الأصفر

قصف إسرائيلي بالقنابل الفوسفورية جنوب لبنان

مشروع رأس الحكمة.. نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة خلال 10 سنوات

«جالانت» يرد على مُنتقديه بشأن قانون التجنيد: آسف على خيبة الأمل

شرطي لعب دور المجني عليه|7 مشاهد تشرح تمثيل قـ.تلة مسئول يمني لجريمتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل جوائز ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

بعد إزالة الحسنة.. أول ظهور لـ هند عبدالحليم يثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

فستان جريء جدا.. منة عرفة تشغل السوشيال ميديا .. شاهد

محمد صلاح خارج معسكر منتخب مصر.. هل مازال غاضبا من حسام حسن؟

فيديو

كان عايز يموت في السرير.. خال أرملة حلمي بكر يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل

أمام الحضور.. بلوجرز «كابلز» مشاهير يتشاجران بحفل زفافهما والسبب صادم للجميع| فيديو

شاهد.. محمد رمضان وأنغام في منطقة الحسين وتجمهر أعداد كبيرة من المعجبين

القوات المسلحة تدفع لجنة لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أمنية عبد الرحمن التي لم يعلنها أمام الرئيس

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ