استرداد 292 فدان أملاك دولة وإزالة 80 حالة تعد بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت ٢٤ فبراير الجاري للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت عن إزالة 84 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، ففي مركز بني مزار تم إزالة 80 حالة تعد بقريتي (بني صامت - السلام) ، إلى جانب استرداد 292 فدان أملاك دولة، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص.

وفى مركز ملوي، تم استرداد 10 أفدنة خلال حملات التصدي لحالات التعدي على أراضى أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي وتم التحفظ على شبكة الري الموجودة داخل الأرض بالإضافة إلى اللورد والمعدات المستخدمة، إلي جانب إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بالظهير الصحراوى الغربي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإزالة كافة التعديات، وتم إزالة أعمال بناء مخالف بالدور العاشر علوى بحى غرب و حالة بناء أخرى بالدور الخامس علوى بحى جنوب وحالة ثالثة بالدور الثامن بشارع عمرو بن العاص بالمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.