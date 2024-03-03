ضمن مبادرة الـ"100 مليون" استمرار زراعة أشجار زينة ومثمرة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

في ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بمتابعة استمرار زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة متنوعة بطريق مصر أسوان الزراعي في المدخل الشمالي للمدينة، إلى جانب زراعة 20 شجرة زينة بمحيط السوق الحضاري لقرية دلجا، وفى قرية نزلة البدرمان يتم زراعة 800 شجرة مثمرة وزينة متنوعة بداخل مجمع الوحدة المحلية والمدارس ومجمع الخدمات، كما تم تسليم أعداد من الأشجار للمدارس والمصالح الحكومية بالقرية.

وفى مركز مطاى، يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعه 97 شتله زينه ومثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة وقص وتهذيب الأشجار والحشائش ورفعها وتسويه ونظافة الطريق بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي.

وفى مركز بني مزار، تم زراعة أشجار الظل والزينة ضمن أعمال التشجير و التجميل بمداخل القرى وعلى امتداد المركز، واستكمال زراعة 150 شتلة بالطريق الدائري، كما قامت الوحدة المحلية بالحسينية بتمهيد أسفل محور بني مزار من الجنوب بالجليدر وتم البدء في زراعة الأشجار للحفاظ على المظهر الجمالي للمركز .