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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 132 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط  ١٣٢ مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أوضح تقرير  مديرية التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط ١٢٠ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات_ عدم وجود سجلات )، و١٢ مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم صلاحية - عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تشجيع الابتكار خبز غير مطابق للمواصفات مواد الغذائية واللحوم

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