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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرالتعليم يتفقد مدرستي المنيا الجديدة الرسمية للغات وWE للتكنولوجيا التطبيقية.. صور

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار زيارته لمحافظة المنيا بتفقد عدد من المدارس، لمتابعة انضباط سير العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وانتظام العملية التعليمية.

ورافق الوزير جولته، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش  رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، و خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومحمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، و حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وتفقد الوزير مدرسة "المنيا الجديدة الرسمية للغات" التابعة لإدارة المنيا التعليمية.

وشاهد الوزير حصة التربية الرياضية، ووجه معلمة التربية الرياضية بشرح أهمية التدريبات الرياضية، ومدى الاستفادة من النشاط الرياضى، وأهمية إدراك الطلاب للتأثير الايجابى لكل تدريب على الجسم .

كما تفقد الوزير عددا من قاعات رياض الأطفال، ومعمل الحاسب الآلى أثناء حصة الكمبيوتر للصف السادس الابتدائى.

وتفقد الوزير معمل العلوم أثناء حصة العلوم للصف الثالث الإعدادى، وأجرى حوارًا مع الطلاب حول استفادتهم من الدرس، ووجه بإجراء التجارب العملية لمساعدة الطلاب على الفهم وتحقيق أكثر استفادة.
 
وبمتابعة عدد من الفصول أثناء الحصص الدراسية، اطمأن الوزير على انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة، وحرص على متابعة المستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية.

وأثنى الوزير على حضور الطلاب المتميز، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد للطلاب .

وفي إطار حرصه على الاطمئنان على سير العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، توجه الوزير  لتفقد مدرسة (WE) للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة المنيا الجديدة، والتي يبلغ إجمالى عدد الطلاب بها ٤٤٧ طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير عددا من فصول وأقسام المدرسة، ومتابعة انتظام الدراسة بالفصول، وأجرى حوارًا مع عدد من طلاب المدرسة الذين أشادوا بالمدرسة والدور الحيوى والهام الذى تهدف إليه فى تنمية كافة مهاراتهم والجوانب المهنية الخاصة، والتي تؤهلهم للالتحاق بالعمل عقب التخرج.

وحرص الوزير على تفقد معرض مشروعات الطلاب، حيث شرح الطلاب مشروعاتهم والتى تضمنت مشروع إنشاء موقع توظيف، ومشروع سلة مهملات تعمل بتقنية كشف الحركة وسرعة الاستجابة وسهولة الفتح تلقائيا، ومشروع قفاز للمعاقين، ومشروع للرى الالكترونى "Outo Ri" ومشروع حذاء لمساعدة المكفوفين، ومشروع مقوى إشارة للهاتف المحمول، ومشروع نظارة لمساعدة المكفوفين.

وأكد الوزير على جهود الدولة  لدعم التعليم الفنى، لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل باعتباره قاطرة التنمية ولدوره الفعال فى المساهمة فى كافة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المحافظات، بما يساهم في تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات الفنية والمهنية لطلاب التعليم الفني وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة والمساهمة في زيادة نسب التشغيل لخريجي هذه المدارس.

وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم
وزير التربية والتعليم في المنيا اليوم

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