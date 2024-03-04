محافظ المنيا يشيد بجهود الدولة فى تمكين ودمج ذوى الاعاقة.. صور

بحضور عميد لاعبى العالم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الإعاقة من خلال تقديم كل سبل الدعم اللازم لهم باعتبارهم كنز مصر الحقيقي.

وأشاد المحافظ بجهود الدولة المصرية نحو تمكينهم ودمجهم في المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة على تنفيذها ليصبحوا جزءا لا يتجزأ من أولوياتها نحو الارتقاء بكل فئات المجتمع .

جاء ذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لدعم ذوى القدرات الخاصة والتي نظمها نادي متحدي الإعاقة لتكريم اللاعبين المتميزين من أبناء المحافظة من متحدي الإعاقة، برعاية الكابتن "أحمد حسن" كابتن منتخب مصر وعميد لاعبي العالم وحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ والدكتور زين الاطناوي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادي ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتورة هبه أبو زيد مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة وأعضاء النادي من اللاعبين من متحدي الإعاقة .

هنأ المحافظ الحضور والمشاركين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، معرباً عن اعتزازه وفخره والامتنان بالمشاركة في تلك الاحتفالية، لافتاً إلى أن المنيا شهدت خلال الفترة الماضية طفرة هائلة من الإنجازات بمختلف القطاعات الخدمية وخاصة بقطاع الصحة والمستشفيات والوحدات الصحية امن بناء وإعادة تطوير ورفع كفاءة ، بالإضافة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تجوب قري المحافظة ويتم من خلالها توصيل كافة المرافق والخدمات للمواطنين.

وقدم المحافظ الشكر للكابتن أحمد حسن لاهتمامه ورعايته للاعبين الموهوبين " ومتحدي الإعاقة" على وجه الخصوص.

كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحرصهم الدائم على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تأتي ضمن التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ موضحا أن أبناء المحافظة من ذوى الهمم هم رمز للتحدي والمثابرة وهم نموذج يحتذى به.

من جانبه أعرب اللاعب أحمد حسن عميد لاعبي العالم عن خالص سعادته بالمشاركة في تلك الاحتفالية وتواجده بين أبناء محافظته، موجهاً الشكر لمحافظ المنيا، لحرصه على رعاية تلك الاحتفالية.

وأكد على تقديمه كل أوجه الدعم والمساندة والوقوف بجانب اللاعبين، في كافة الأنشطة كجزء من فلسفة الدولة ورؤية القيادة السياسية .

من جانبه قال الدكتور زين الاطناوى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة، إن محافظة المنيا زاخرة بالإبطال الرياضيين في كافة المجالات والذين شرفوا المحافظة فى المحافل الدولية والعربية، وذلك تحت قيادة حكيمة لمحافظ المنيا والذي يسعى دائماً لتمكينهم من المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والاستفادة من اسهاماتهم وقدراتهم المتفردة من خلال إنشاء مركز باراليمبى عالمي يليق باسم المحافظة وصعيد مصر حيث يقام النادى على مساحة 10 أفدنة لإقامة الفعاليات و الأنشطة الرياضية .

وأعلن عضو مجلس الشيوخ موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم دعم مالي 50 ألف جنيه لنادي متحدى الإعاقة.

وفى ختام الاحتفالية تبادل المحافظ وكابتن أحمد حسن الدروع التذكارية إلى جانب تسليم شهادات تكريم للرياضيين والمدربين فى الألعاب المختلفة وذلك في إطار تحفيز وتشجيع هؤلاء اللاعبين والمدربين.

احتفالية قادرون باختلاف بالمنيا

احتفالية قادرون باختلاف بالمنيا

احتفالية قادرون باختلاف بالمنيا