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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 151 محضرا تموينيا في حملات رقابية بـ 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

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وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 84 محضرا تموينيا، جاءت المخالفات ما بين نقص وزن - بون صرف - عدم نظافة - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - شهادة صحية - عدم وجود ميزان وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركزي ديرمواس - بني مزار واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومدي مطابقته للمواصفات والالتزام بكافة القرارات التموينية الصادرة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 67 محضرا مخالفا، منها 49 محضرا في قرية تل بنى عمران مركز ديرمواس و بنطاق المدينة، و18 محضرا بقري مركز بنى مزار صفط - أبوجرج - شمس الدين - المودة - الجنية حيث تنوعت المخالفات ما بيننقص وزن - عدم إعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود بون صرف - عدم وجود ميزان. 
 

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