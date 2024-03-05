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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة سكانية متكاملة بقرية سيدي عقبة بالبحيرة

قافلة متكاملة بالبحيرة
قافلة متكاملة بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية متكاملة بقرية سيدى عقبة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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حيث تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التى استفاد منها مواطنو القرية والقرى المجاورة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 440 مستفيدا (115 باطنة - 112 أطفال -  38 نساء وتوليد وتنظيم أسرة - 65 جلدية  - 42 أسنان - 68 حالة كشف الاعتلال الكلوى وفحص الثدى من مبادرة صحة المرأة 100 مليون صحة).

تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عقد ندوة إرشادية حول مرض السعار وطرق الوقاية منه وأهمية التحصينات ضد مرضي جدري الأغنام و الجلد العقدي وأهمية التأمين الصحى من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، كما تم رش عدد 500 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعلاج جماعي ضد الطفيليات الداخلية لعدد 400  رأس اغنام.

توزيع اسطوانات الغاز بسعر المستودع وبعض كراتين رمضان.

وبقطاعي التربية والتعليم والثقافة تم عمل ورش كروشية وتدوير الخامات والرسم وندوات توعوية داخل مدرسة سيدى عقبة الابتدائية عن أهمية العلم فى حياة الإنسان.

كما تم خلال القافلة عقد ندوات توعوية حول الجلطة الدماغية والأسرة فى إستقبال شهر رمضان و والعبادات وأثرها في المجتمع.

وتم تنفيذ حملة لرفع مخلفات القمامة حيث تم رفع 25 طن بالإضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الانارة داخل القرية والطريق العام.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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