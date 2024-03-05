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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 613 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع ٦١٣ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ٥٤٨ حالة بدمنهور و ٥٠ حالة بالدلنجات و ١٥ حالة بأبو حمص بالإضافة لتحرير ٩ محاضر اشغال طريق.

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بالبحيرة

رفع 808 حالات إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالبحيرة

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.

ذلك تنفيذاً لتوجيهات نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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