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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 36 حالة تعد بإجمالى مساحة 5632 مترا مربعا بـ6 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت 24 فبراير وتستمر حتي 15 مارس الجاري، مشيرة الى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

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هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز عن إزالة 36 حالة تعد  بإجمالى مساحة بلغت 5632 مترا مربعا عبارة عن 14 حالة تعد  بمساحة 2830 م2 على املاك الدولة بقرى الخريجين بوادى النطرون و 3 حالات تعدي بمساحة 1890 م2  بكوم حمادة.ك و 12 حالة تعد على حرم أملاك الصرف والأراضي الزراعية بمساحة 421 م2 بنطاق قرية أرمانيا بإيتاى البارود و حالة تعد بمساحة 200 م2 عبارة عن وقف اعمال وفك أعمدة خشبية مسلحة بالدلنجات و حالة تعد بمساحة 166 مترا خارج الحيز العمراني بالرحمانية و 5 حالات تعدي بمساحة 125 م2  بمركز إدكو.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.

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