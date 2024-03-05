التربية والتعليم تبشر الطلاب قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

أكد شادي زلطة، المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم، أن وزير التربية والتعليم كان حريصا منذ بداية العام الحالي على التأكيد أن إمتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون بنفس مواصفات العام الماضي بدون أى تغيير، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم إتخاذها على مدار الأيام الماضية كانت لطمئنة أولياء الادأمور والطلاب عن إتخاذ الوزاة جميع الإجراءات لضمان مصلحة الطلاب للمقام الأول.

وأضاف شادي زلطة، المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد" المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه فيما يتعلق بجدول إمتحانات الثانوية العامة كان هناك حرص قبل الإعلان عنه أن يراعي الفترات الزمنية بين الإمتحانات بمختلف الشعب، موضحا أن المواد غير المضافة للمجموع ستبدأ يوم 10 يونيو، ثم المواد المضافة للمجموع يوم 22 يونيو.

وتابع شادي زلطة، المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من البدء بالمواد غير المضافة للمجموع هو دخول الطالب فى حالة الإمتحانات والأجواء الخاصة بها، ومراعاة فروق التوقيت ما بين كل إمتحان وأخر فى الشعب المختلفة، لمراجعة الطالب للمادة قبل الدخول للإمتحان.