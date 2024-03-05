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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أعمدة الإنارة من الطرق العامة بالقليوبية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة أعمدة الإنارة من على الطرق بمدينة الخانكة وبيعها لتجار الخردة وتم ضبط مخزنين لبيع وشراء الخردة والتحفظ على 17 عمودا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين بقيام مجهولين بسرقة أعمدة الإنارة ليلًا من على أحد الطرق في الخانكة ليلًا.


وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة أعمدة الإنارة على فترات من على الطرق في الخانكة وتحميلها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم.


وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين في الواقعة.


وأضاف المتهمين بتصرفهم فـى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئى النية مالكى مخزنين خردة "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما  وأرشدا عن  6 أعمدة إنارة كاملة و11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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