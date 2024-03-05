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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير البترول: صادرات مصر من الغاز تجاوزت 2.5 مليار دولار نهاية 2023

وزير البترول مع وفد
وزير البترول مع وفد البرلمان

قال الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن صادرات الغاز الطبيعي بلغت العام الماضي 2023 نحو 2.5 مليار دولار من إجمالي صادرات بترولية نحو 8 مليارات دولار.

وأضاف وزير البترول أن حجم الاستثمارات المحققة في قطاع البترول منذ 2014 /2015  وحتى ديسمبر 2023، بلغت تريليونا و455  مليون جنيه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول طارق الملا وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في زيارة لحقل ظهر للغاز بمحافظة بورسعيد.

ورحب الوزير بالوفد في حقل “ظهر” ليشاهدوا ما يجري من عمل بالحقل، مؤكدا أهمية تعظيم المكون المحلي والصناعة الوطنية الخامات ومستلزمات الإنتاج. 

وأكد على الجهود لتنمية حقل ظهر خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير  إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته من أجل المشاركة المجتمعية بكل المدن والمحافظات وفق متطلبات وأولويات التنمية المستدامة، ومنها التعليم والصحة والبيئة. 

وأوضح الملا أن هناك توجها لتموين السيارات إنشاء محطات الغاز الطبيعي.

واستعرض محمد حجازي، مدير عام حقل ظهر، تاريخ اكتشاف حقل منذ اكتشاف حقل ظهر 2015، حيث يتضمن نحو 20 بئرا وشبكة تحكم بحرية و5 خطوط بحرية ومحطة المعالجة بمساحة 550 فدانا، حيث بدأ الإنتاج في 2017.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حقل ظهر  للغاز بمحافظة بورسعيد.

وكان الدكتور طارق الملا، وزير البترول، في استقبال الوفد، حيث اصطحب النواب في جولة داخل منطقة العمليات ودورة الأعمال  بحقل ظهر.  

واستعرض خالد موافي، رئيس شركة بترول بلاعيم، عمل محطات الإنتاج و الموانئ البحرية لنقل الزيت والغاز، مستعرضا خطوات العمل والإنتاج بحقل ظهر.

وقال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الوصول إلى اكتفاء ذاتي من الغاز كان حلما ووفر مليارات الدولارات من خلال حقل ظهر.

وأشاد السويدي بإنجازات قطاع البترول بشركة بتروجيت.

ويضم الوفد البرلماني عددا كبيرا من النواب،  من بينهم النواب رشا رمضان ومحمد جنيدي، وكيلا  اللجنة، وخالد عبد المولى، أمين سر  اللجنة، والنواب وجيه أباظة وأحمد العقاطي وأحمد الخشن ودودو العمدة وخالد مشهور وعبد الله لاشين وعبد الباقي تركيا وعلاء عبد النبي وسامح حبيب وعبد الله لاشين وأحمد حجازي وإيهاب عبد العظيم وحسام حلمي ماضي محمود ومحمد طايع ورفعت شكيب.  

كما شارك في الوفد النائبات سناء حسان وهويدة طعيمة وعفاف زهران وصفاء جابر  وآية فوزي فتى والنائبة نشوى رائف.

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