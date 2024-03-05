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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أداء صلاة الثالث على جميل برسوم بكنيسة ماري جرجس في دمنهور

أداء صلاة الثالث
أداء صلاة الثالث على جميل برسوم

أدى العشرات من أسرة وأقارب الفنان الراحل جميل برسوم ، صلاة الثالث على روحه بكنيسة ماري جرجس بدمنهور بمحافظة البحيرة اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الحزن الشديد بين أقاربه وذويه.

أداء صلاة الثالث على جميل برسوم
أداء صلاة الثالث على جميل برسوم
أداء صلاة الثالث على جميل برسوم
أداء صلاة الثالث على جميل برسوم

وتوفي الفنان جميل برسوم أمس الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها للمستشفى، وأدى عليه صلاة الجنازة أمس بكنيسة ماري جرجس بدمنهور بمشاركة عدد كبير من أسرته وأقاربه ومحبيبه.

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وتم دفن الجثمان مساء أمس بمقابر الأسرة بقرية قراقص بمركز دمنهور، وأقيم مساء أمس العزاء داخل قاعة كنيسة ماري جرجس، بمشاركة الفنان عبد العزيز مخيون الذي حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل جميل برسوم.

البحيرة الفنان الراحل جميل برسوم صلاة الجنازة كنيسة ماري جرجس عبد العزيز مخيون

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