تعدى عليها بالحزام.. إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة زوجته بالقليوبية للمفتى

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بإحالة أوراق قضية اتهام كهربائي بقتل زوجته بعد التعدي عليها بالضرب باستخدام أحزمة جلدية وشريط لاصق وسلك هاتف، بدائرة مركز شرطة قليوب للمفتى، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل 2024 للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2143 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 34 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ش ف"، 40 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، لأنه في 24 / 12 / 2022، بدائرة مركز قليوب ، قتل عمداً زوجته مع سبق الإصرار.