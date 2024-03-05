أوبرا الإسكندرية تتغنى بأعمال عبد الوهاب في سيد درويش

تتوالى فعاليات وزارة الثقافة للاحتفاء بأيقونات الإبداع المصرى حيث تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام والمقام فى الثامنة مساء الخميس 7 مارس على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".



يتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات النهر الخالد الشهيرة منها مضناك ، القريب منك بعيد ، ماليش امل ، سكن الليل ،فاتت جنبنا ، إيه انكتب لي ، هان الود ، أنده عليك ، كنت فين ، لأ مش أنا اللى ابكى ، فكرونى الى جانب بانوراما موسيقية من الحان الراحل وغيرها .. اداء محمد مصطفي ، ياسمين محمد ، ندي غالب ، ايمن مصطفى ، كريم زيدان ، هبة إسماعيل ، مصطفي سعد ، مروه حمدي .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات تقام على مختلف مسارحها احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب.