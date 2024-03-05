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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتخفيضات 35%.. تعرف على أماكن معارض أهلا رمضان في القليوبية

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان

أعلنت محافظة القليوبية افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بمختلف قرى ومراكز المحافظة وذلك لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.


وأوضحت محافظة القليوبية، أنه تم افتتاح 9 معارض أهلا رمضان بمدن ومراكز المحافظة، فى إطار العمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تتراوح نسبة التخفيضات بالأسعار بين 15 حتى 35% عن مثيلاتها بالمحال العامة والجملة.
 

وجاءت عناوين أماكن إقامة معارض أهلا رمضان بالقليوبية على النحو التالي:
 - معرض أهلا رمضان بمنطقة الأهرام بشارع فريد ندا ببنها.
 - معرض أهلا رمضان بمنطقة الحرس الوطنى ببنها
 - معرض أهلا رمضان بمنطقة ميت عاصم على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها.
 - معرض أهلا رمضان بقرية أجهور الكبرى بمركز طوخ.
 - معرض أهلا رمضان بمدينة قها أمام السجل المدني.
 - معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة القناطر الخيرية بجوار المدرسة الثانوية الصناعية.
 - معرض أهلا رمضان بمدينة شبرا الخيمة ميدان المؤسسة بخى غرب شبرا الخيمة.
 - معرض أهلا رمضان بحى شرق شبرا الخيمة بحوار قصر الثقافة شارع 15 مايو.
 - معرض أهلا رمضان بمدينة الخصوص أمام الجمعية الشرعية مضيفة الحاج مجدى عليوة.
 

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم تفقد منتجات تلك المعارض والتى تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ويضم (أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضراوات، منظفات، معلبات)، وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة، وحرص على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق.


ووجه المحافظ التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلبًا "السكر – الأرز"، لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين، أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالى خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

القليوبية معارض اهلا رمضان محافظ القليوبية مديرية التموين الغرفة التجارية

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