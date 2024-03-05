توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة دمنهور ووحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جمعة دمنهور، اليوم الثلاثاء، الدكتورة نيفين حموده مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمشرف العام على المدارس المصرية اليابانية ممثلا عن وحدة المدارس المصرية اليابانية لتوقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية.

بحضور كل من الدكتور مصطفى حمزة قائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، و الدكتورة أمل مهران قائم بعمل عميد كلية التربية.

توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية

توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية

توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة مشروع المدارس المصرية اليابانية

يأتي هذا التعاون في إطار السعي نحو التعريف بالنظام الياباني و تقديم خدمات تعليمية هادفة على أرض الواقع و توفير بيئة تدريبية شاملة عن طريق ما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين، وذلك بدعم الجامعة للمدارس بأفضل الكوادر من المعلمين لديها في التخصصات المختلفة، وإتاحة الفرص التدريبية لرفع الكفاءة المهنية.

و تقوم المدارس باستقبال طلاب التربية العملي وذلك لإكسابهم الخبرات اللازمة و نشر ثقافة و مهارات انشطة التوكاتسو اليابانية المندرجة في نظام التعليم المصري الجديد 2.0

و المحاور القائم عليها نظام التعليم الجديد ، بالإضافة إلى قيام المدرسة بعمل ندوات توعوية بالجامعة لنشر الثقافة.

الجدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية هى مشروع رئاسي حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاقه فى الأعوام القليلة الماضية، فهى مدارس مصرية حكومية تعتمد نظم وأساليب تعليمية مختلفة حيث تقدم للطلاب مجموعة مختارة من أنشطة " التوكاتسو" اليابانية وهى أنشطة خاصة لا معرفية تؤثر على ممارسات الطلاب وتجعلها جزءا من ثقافاتهم اليومية.