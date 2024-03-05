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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث مجلس الوزراء: مع بداية شهر رمضان ستشهد الأسواق انفراجة |فيديو

السلع الغذائية
السلع الغذائية

قال الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على التوجيهات الرئاسية، حيث وجه رئيس الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع، مثل السلع الغذائية و الأدوية، والأعلاف من الموانئ، مؤكداً أنه سوف يتم الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، أنه سوف يكون هناك المزيد من المعروض في الأسواق تزامناً مع بداية شهر رمضان، إضافة إلى المعارض التي تقوم بها الدولة المصرية مثل معرض "أهلاً رمضان" و"كلنا واحد".

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع ملصقات الأسعار على السلع منذ بداية شهر مارس، وجارٍ في كل الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التموين، و التجارة الداخلية.

مجلس الوزراء السلع الغذائية الأدوية الأعلاف الإفراج محمد الحمصاني

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