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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. مليشيا الحوثي تعلن استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر

السفن الحربية الأمريكية
السفن الحربية الأمريكية

أعلن المتحدث باسم مليشيا أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيي سريع، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة.

قال المتحدث باسم مليشيات الحوثي في بيان له عبر قناته على تليجرام، إن الحوثيون لن يترددوا في توسيع عملياتهم العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية.

وأشار سريع إلى أنه لن يتم التوقف عن العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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