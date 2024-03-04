الفاو: العمليات العسكرية الحوثية في البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع الأسعار

قال أوليج كوبياكوف، مدير مكتب الاتصال مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، تؤثر سلبا على تجارة الغذاء العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح كوبياكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن عمليات الحوثيون العسكرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لها تأثير سلبي على تجارة الأغذية العالمية، وقد تضاعفت تكلفة استئجار سفينة للسفر على طول هذا الطريق 4 مرات تقريبًا، بينما انخفضت حركة البضائع بنسبة 30٪.

وأضاف أن أكبر شركات الشحن في العالم رفضت المرور أو تسليم البضائع عبر البحر الأحمر، ولقد أدى ذلك إلى تعطيل سلاسل التوريد القائمة.

وتابع: "يضطر أصحاب البضائع إلى استخدام طريق ملتوي، حيث يرسلون السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح للسفر بين آسيا وأوروبا، وهذا الطريق أطول بـ 8000 كيلومتر ويستغرق من 10 إلى 14 يومًا إضافيًا، كما أن تكلفة شراء وقود إضافي يزيد النفقات بمعدل 15%، ونتيجة لذلك ترتفع أسعار المواد الغذائية، كما يؤدي هذا إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة على تحمل تكاليف المنتجات الغذائية للمستهلك النهائي".

وفي أعقاب تصاعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن أنها ستضرب الأراضي الإسرائيلية وتمنع السفن التابعة لها من المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى تتوقع الحرب الإسرائيلية على غزة.