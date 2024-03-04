عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفاو: العمليات العسكرية الحوثية في البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع الأسعار

مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي

قال أوليج كوبياكوف، مدير مكتب الاتصال مع روسيا في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، تؤثر سلبا على تجارة الغذاء العالمية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح كوبياكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية، أن عمليات الحوثيون العسكرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لها تأثير سلبي على تجارة الأغذية العالمية، وقد تضاعفت تكلفة استئجار سفينة للسفر على طول هذا الطريق 4 مرات تقريبًا، بينما انخفضت حركة البضائع بنسبة 30٪.

وأضاف أن أكبر شركات الشحن في العالم رفضت المرور أو تسليم البضائع عبر البحر الأحمر، ولقد أدى ذلك إلى تعطيل سلاسل التوريد القائمة. 

وتابع: "يضطر أصحاب البضائع إلى استخدام طريق ملتوي، حيث يرسلون السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح للسفر بين آسيا وأوروبا، وهذا الطريق أطول بـ 8000 كيلومتر ويستغرق من 10 إلى 14 يومًا إضافيًا، كما أن تكلفة شراء وقود إضافي يزيد النفقات بمعدل 15%، ونتيجة لذلك ترتفع أسعار المواد الغذائية، كما يؤدي هذا إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض القدرة على تحمل تكاليف المنتجات الغذائية للمستهلك النهائي".

وفي أعقاب تصاعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن أنها ستضرب الأراضي الإسرائيلية وتمنع السفن التابعة لها من المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حتى تتوقع الحرب الإسرائيلية على غزة.

بعد غرق سفينة روبيمار.. تهديد جديد من الحوثيين لبريطانيا

بعد 12 يوما من ضربها .. غرق سفينة شحن بريطانية في البحر الأحمر عقب هجوم الحوثيين

الفاو البحر الأحمر مضيق باب المندب مليشيات الحوثى روسيا منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة منظمة الأغذية والزراعة أوليج كوبياكوف طريق رأس الرجاء الصالح ارتفاع الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة مهاجم الفريق|ضربة موجعة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك بالكأس

حبيبة الشماع.. النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سائق أوبر

4 كيلو سكر لكل بطاقة.. بشرى من التموين قبل رمضان

المتهمة سرقت "شات" من تليفون نيرة .. النيابة : حبس المتهمين في واقعة طالبة العريش

بعد موافقة الشيوخ.. مفاجأة غير سعيدة للمتزوجات عرفيا بشأن صرف المعاش

نقل فنانة للمستشفى.. تفاصيل برنامج رامز الجديد وإصابة الضيوف بكسور وجروح

الحكومة تمهد الطريق لتوحيد سعر الصرف.. والبنك المركزي يمتلك الكلمة الأخيرة

اشترت حبوب الغلة.. مفاجأة جديدة من النيابة في قضية نيرة طالبة العريش

موضوعات متعلقة

مخاوف من كارثة بيئية بسبب غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر

سفينة حربية إيطالية تشتبك مع صاروخ حوثي في البحر الأحمر

لجمع المعلومات الاستخباراتية.. السودان يرفض طلباً إيرانياً بإقامة قاعدة على البحر الأحمر

الجيش الأمريكي: غرق "روبيمار" البريطانية في البحر الأحمر بعد هجوم حوثي

البحرية الإيطالية تسقط طائرة بدون طيار البحر الأحمر

بعد 12 يوما من ضربها .. غرق سفينة شحن بريطانية في البحر الأحمر عقب هجوم الحوثيين

حصانة.. خبراء يكشفون عن دولة وحيدة تبحر سفنها بأمان في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

أمير عزمي: عبد الله السعيد لن يتأثر بضغط جماهير الأهلي في القمة

الفاو: العمليات العسكرية الحوثية في البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع الأسعار

سبايدر.. مازيراتي تزيح الستار عن "جران كابريو" الجديدة| ما أهم ميزاتها؟

أمير عزمي: إلغاء مباراة سوار الغيني يصب في صالح الزمالك

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على عمليات الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة

فضل قراءة سورة الإخلاص واستحباب ذلك ليلا.. 15 أمرًا تجعلك تواظب عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

ألوان فاقعة.. أحمد سعد ببدلة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بأكل 30 ألف قطعة برجر.. عجوز يدخل موسوعة جينيس

بعد ظهورها بالبيجامة في السينما.. صور أثارت ضجة لـ نسرين طافش

فيديو

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

سيدة مصرية تبهر العالم بطريقة دعمها لنساء غزة |شاهد

بحب مصر وعايز استثمر فيها .. ماذا قال خلف الحبتور مع أحمد موسى؟

لحظة وصول أرملة وابنة حلمي بكر إلى عزائه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغيير من أكثر الأشياء ثباتا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: إمام الملحنين فيردي مصر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: سيدة من خلال كتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ