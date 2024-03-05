بعد أزمته النهارده.. هيحصل إيه لو وقفت الفيسبوك فجأة

توقف العالم بسبب تعطل الفيسبوك اليوم حيث يعتمد ملايين الأشخاص على هذا الموقع في أمور عديدة كالعمل والتسويق والتواصل مع الاهل والاصدقاء والترفيه.

تعطل الفيسبوك المفاجئ والتوقف عن استخدامه له العديد من الآثار النفسية على الانسان منها إيجابي وسلبي.

ووفقا لما جاء في موقع Psychology Today تحدثت دراسة حديثة عن الأثار النفسية الإيجابية والسلبية للتوقف عن استخدام الفيسبوك.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة للتوقف عن الفيسبوك:

شعور بالراحة والاسترخاء: أفاد العديد من المشاركين في الدراسة أنهم شعروا بمزيد من الراحة والاسترخاء بعد التوقف عن استخدام الفيسبوك.



تقليل التوتر والقلق: لاحظ بعض المشاركين انخفاضًا في مستويات التوتر والقلق بعد التوقف عن استخدام الفيسبوك.

تحسين التركيز: أشار بعض المشاركين إلى تحسن في تركيزهم وإنتاجيتهم بعد التوقف عن استخدام الفيسبوك.

الشعور بالوحدة: عانى بعض المشاركين من الشعور بالوحدة والعزلة بعد التوقف عن استخدام الفيسبوك، خاصةً في الأيام الأولى.

الاعتماد على الفيسبوك: لاحظت الدراسة أن بعض الأشخاص قد يصبحون معتمدين على فيسبوك للحصول على المعلومات والتواصل مع الآخرين.

تنبيه

يمكن أن يكون للتوقف المفاجئ عن استخدام الفيسبوك تأثيرات إيجابية وسلبية على الصحة النفسية لذا من المهم أن تقيّم احتياجاتك وأهدافك قبل اتخاذ قرار التوقف عن استخدام فيسبوك.